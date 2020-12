A adolescente que faleceu no acidente de viação na N15 e a sua família residiram uns anos nesta comuna. "Estou chocada conheço a família e nem quero imaginar o seu sofrimento", declarou Dirce Sarmento.

Troisvierges em choque com morte da jovem portuguesa de 15 anos em acidente fatal

Paula SANTOS FERREIRA A adolescente que faleceu no acidente de viação na N15 e a sua família residiram uns anos nesta comuna. "Estou chocada conheço a família e nem quero imaginar o seu sofrimento", declarou Dirce Sarmento.

A jovem portuguesa de 15 anos que ontem ficou gravemente ferida num acidente na N15, entre Heiderscheid e Niederfeulen, não conseguiu sobreviver aos ferimentos tendo falecido na noite passada.

O fatídico acidente aconteceu na quarta-feira, pouco depois das 17h00 e provocou quatro feridos, entre eles a adolescente que acabou por falecer.

A jovem seguia mais as três irmãs no automóvel conduzido pela progenitora com raízes "na zona de Aveiro", que colidiu com um trator que circulava em sentido contrário.

"Hoje não se fala de outra coisa. Estamos todos chocados aqui em Troisvierges. Eu estou muito chocada com este acidente trágico, conhecia a família quando residiam aqui", contou ao Contacto a portuguesa Dirce Sarmento, vice-presidente do Coral Canto dos Anjos e da Associação Cultural e Recreativa Portugal-Luxemburgo de Troisvierges.

"Nem consigo imaginar a dor da família perder assim uma menina de 15 anos", acrescentou Dirce Sarmento.

A jovem estudava no liceu de Clervaux, onde estuda também a neta de Dirce Sarmento, de 13 anos. "A minha filha ficou a tremer quando soube do sucedido", contou.

Jovem de 15 anos ferida no acidente na N15 não sobreviveu A jovem de 15 anos que ontem ficou gravemente ferida num acidente na N15, entre Herderscheid e Niederfeulen, não sobreviveu.

"O casal tem quatro filhas. Costumava vê-las por aqui, mas depois mudaram de casa e deixei de as ver. Nem imagino a dor que estão a sentir", repetiu Dirce Sarmento entristecida.

De acordo com a polícia, a mãe das meninas terá perdido o controlo da viatura, após uma manobra de ultrapassagem e acabou por chocar com o trator. As autoridades estão à procura desde ontem de testemunhas do trágico acidente, nomeadamente os condutores dos dois veículos que seguiam atrás do trator.

Hoje, voltaram a renovar o apelo público a quem possa ter informações relevantes sobre a colisão, pedindo para as testemunhas ligarem para o número de telefone (+352) 244 85 1000 ou enviar um e-mail para police.turelbaach@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.