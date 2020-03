As duas agências de notação financeira confirmam o triplo A para o Grão-Ducado, mas alertam para eventuais impactos na economia nacional.

Triplo A do Grão-Ducado confirmado por duas agências de ‘rating’

Susy MARTINS As duas agências de notação financeira confirmam o triplo A para o Grão-Ducado, mas alertam para eventuais impactos na economia nacional.

A Fitch e a DBRS mantêm a notação máxima para o Luxemburgo.

As duas agências de notação financeira confirmam assim o triplo A para o Grão-Ducado. Mas alertam para eventuais impactos na economia nacional, em consequência das incertezas sobre as futuras relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia e o surto do novo coronavírus.

Pela positiva, tanto a Fitch como a DBRS destacam a sustentabilidade das contas públicas e a estabilidade política, no Luxemburgo. País da União Europeia (UE) com “uma das dívidas mais baixas e com um sistema financeiro forte e saudável”. A estabilidade política “dá previsibilidade a empresas e cidadãos”, sublinham as duas agências de notação financeira.

Mas o novo coronavírus Covid-19 e a saída do Reino Unido da UE poderá abalar pela negativa as economias a nível mundial. A Fitsch e a DBRS avisam que há riscos na evolução da fiscalidade internacional das empresas, podendo levar a um maior protecionismo das economias.

A manutenção do triplo A luxemburguês já foi saudada pelo ministro das Finanças. Pierre Gramenga afirma, em comunicado, que esta avaliação dá razão às políticas levadas a cabo pelo Governo, nos últimos anos. Esta confirmação é importante para o governante, tendo em conta “a paisagem internacional crispada” que exige que o Luxemburgo esteja preparado a “amortecer eventuais choques”.