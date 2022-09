Governo, patronato e sindicatos reúnem-se este domingo. Adivinham-se discussões tensas.

Tripartida começa no domingo. Três dias para ajudar a salvar famílias e empresas

Devido à inflação elevada e à crise energética atual, Governo, sindicatos e patronato vão reunir-se a partir deste domingo (18 de setembro) na chamada tripartida, em que serão discutidas as medidas de apoio aos agregados familiares e às empresas.



Para além de domingo, os parceiros sociais encontram-se ainda na segunda e terça-feira, sendo que as primeiras conclusões do encontro são esperadas na próxima semana.

No pior cenário económico, haverá cinco indexações aos salários em 2023 Neste cenário, o gás seria 225% mais caro no próximo outono e inverno, em comparação com este verão. Os preços da eletricidade aumentariam 50%. Mas o Governo também libertaria mais tranches do 'index'.

O primeiro-ministro Xavier Bettel disse na quarta-feira, no final das reuniões bilaterais com empresas e sindicatos, que o cenário mais pessimista do Statec prevê "riscos crescentes de escassez de gás na Europa, que poderão pesar ainda mais no preço do gás e da eletricidade".

Se estas previsões se confirmarem poderá haver cinco indexações de salário nos próximos dez meses. Ora, a central sindical OGBL já fez saber que descarta qualquer novo adiamento da indexação dos salários.

Para as empresas a situação também se complica, porque para além de terem faturas de energia mais elevadas, terão também de aumentar os salários, segundo o "index".

Taxa de inflação na UE ultrapassa os 10% e atinge os 8,6% no Luxemburgo Segundo o Eurostat, a taxa de inflação anual fixou-se, em agosto, nos 10,1% na União Europeia. O Grão-Ducado teve a quarta taxa de inflação mais baixa do conjunto dos 27 Estados-membros.

O primeiro-ministro garantiu esta semana que durante a tripartida deverão ser encontradas soluções adaptadas, tanto para as famílias, como para as empresas.



