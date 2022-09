Veja as imagens da primeira reunião entre governo, sindicatos e patronato para decidir os apoios face ao aumento da energia e da inflação.

Luxemburgo 6

Aumento custo de vida

Tripartida. Ajudas à população começaram a ser discutidas num castelo

Redação Veja as imagens da primeira reunião entre governo, sindicatos e patronato para decidir os apoios face ao aumento da energia e da inflação.

Quais serão os apoios financeiros e sociais para as famílias do Grão-Ducado enfrentarem o duro inverno que aí vem, com aumento da inflação, do custo de vida e do preço da energia? Este é o tema central da tripartida extraordinária que começou este domingo reunindo o Governo e os parceiros sociais, sindicatos e empregadores.

O Castelo de Senningen foi o local escolhido para as reuniões que irão prosseguir amanhã e depois. Xavier Bettel já declarou que as famílias e as empresas não podem ficar sem apoios perante esta crise energética e económica, gerada pelos cortes de abastecimento do gás russo à Europa, como represália das sanções colocadas pela UE à Rússia pela invasão ucraniana e também como consequência da própria guerra.

6 O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron O primeiro encontro da tripartida decorreu este domingo no Castelo Senningen. Foto: Alain Piron

O "acesso à energia não pode ser um luxo" nem depender dos "rendimentos das famílias", como declarou já Xavier Bettel considerando fundamental que Governo, sindicatos e empregadores cheguem a um acordo nestes três dias de reuniões sobre os apoios a conceder.

Apelo de um português. Salário mínimo não chega para renda, comida e combustível Limitar a subida dos preços dos produtos essenciais. É isto que pede uma nova petição pública, lançada por um residente português.

Se as negociações falharem o Governo irá "assumir as suas responsabilidades", adiantou o vice-primeiro-ministro François Bausch no sábado, véspera do primeiro encontro. Bausch defende que os apoios terão de ser "seletivos" para "reduzir a miséria social".

Amanhã, terá lugar nova reunião da tripartida, no mesmo local, no Castelo de Senningen. À hora da publicação desta notícia ainda não havia qualquer informação como tinha decorrido o primeiro dia de debate, entre Governo e parceiros sociais. As expectativas são altas, aguardando-se a comunicação do primeiro-ministro sobre as decisões tomadas nestes encontros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.