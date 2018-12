Situação foi revelada por Charel Schmit (Caritas), em entrevista à RTL.

Trinta trabalhadores dormem no centro dos sem-abrigo no Findel

Trabalham de dia e vão dormir à noite, no centro de acolhimento dos sem-abrigo, no Findel.

Há cerca de 30 pessoas nesta situação de pobreza, revela Charel Schmit, da Caritas, numa entrevista concedida esta sexta-feira à RTL.

Estes são os chamados 'working poors” (trabalhadores pobres), sublinhou aquele responsável.

Quando o centro está fechado, estas pessoas dormem nos seus “carros, carrinhas ou em quartos arrendados num café”.

O dirigente da Caritas acrescentou que “estes indivíduos sem-abrigo tentam poupar algum dinheiro, nesta altura, procurando dormida no centro noturno do Findel”.

Este centro de acolhimento temporário está aberto, geralmente, entre os dias 1 dezembro e 31 de março, quando o frio aperta mais no exterior.

Está prevista a abertura de um centro permanente no outono de 2019.

Charel Schmit reagiu também, na entrevista, às criticas da Comissão Consultiva dos Direitos do Homem do Luxemburgo sobre os critérios de admissão, “pouco humanitários” do centro do Findel.

O responsável da Caritas sublinhou que “as ordens vêm do Ministério da Família, que determina que os sem-abrigo indocumentados, que chegaram recentemente ao país, só podem pernoitar no centro quando as temperaturas descem até aos 3 graus abaixo de zero”.

