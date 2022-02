Quanta discriminação existe no Luxemburgo? O Centro para a Igualdade de Tratamento recorda que em 2020 recebeu 184 queixas, 30 das quais relacionadas com a covid-19.

Luxemburgo 3 min.

Relatório

Trinta queixas por discriminação devido à covid-19 no Grão-Ducado

Simon Laurent MARTIN Quanta discriminação existe no Luxemburgo? O Centro para a Igualdade de Tratamento (CET) faz um balanço da situação atual, lembrando que em 2020 recebeu 184 queixas, 30 das quais relacionadas com a covid-19.

Às 184 reclamações que o CET recebeu em 2020, juntam-se 19 casos que não foram encerrados nos anos anteriores. "Um total de 203 ficheiros foram portanto processados em 2020, o que representa um novo recorde desde a criação do CET. 47% das queixas foram apresentadas por homens e 38% por mulheres. Os restantes 15% provêm de organizações. É de notar que é registado o género da pessoa que contacta o CET, pelo que não é necessariamente o género da vítima da discriminação", lê-se no relatório anual da organização.

Desse total, 49 casos diziam respeito à discriminação com base na deficiência. A maioria das queixas diz respeito a questões de acessibilidade. "Estas pessoas reivindicam os mesmos direitos que qualquer outra pessoa", diz o CET.

"Desde 2011, são sobretudo as pessoas com deficiência que nos contactam. Estabelecemo-nos realmente como um corpo de contacto para estas pessoas. Este é o tipo de discriminação que surge com mais frequência, embora seja difícil dizer que é a mais prevalecente. Estas pessoas são talvez mais propensas a contactar-nos do que outras", revelou Nathalie Morgenthaler, diretora do CET.

Outras discriminações incluem a origem étnica e o género. "Isto diz respeito a muitas áreas, desde a habitação ao emprego e à educação. As razões são igualmente variadas, por exemplo a questão da mudança de género, em que as pessoas transgénero se sentem discriminadas", acrescentou.

De acordo com o relatório anual de 2020, a discriminação com base na origem étnica foi responsável por 44 casos tratados pelo CET, seguidos pelo motivo do género, que ficou em terceiro lugar com 39 casos. "Dos 203 casos tratados em 2020, 30 eram relacionados com a covid-19", disse Morgenthaler.

"O que tem surgido muito nos últimos meses são questões sobre a crise de saúde. Há bastantes pessoas que nos contactam porque se sentem discriminadas porque não estão vacinadas. Sentem-se abandonadas e excluídas. Infelizmente, não podemos ajudar estas pessoas porque não é da nossa competência. A queixa deve dizer respeito a um motivo de discriminação prescrito na lei e, neste caso, nem sempre é esse o caso no que diz respeito a questões da covid", explicou a responsável.

Muitas desistências

Em 51% dos casos, o CET foi capaz de resolver o problema, aconselhar a pessoa ou encaminhá-la para outro serviço. No entanto, o problema é que várias pessoas desistem durante o processo de identificação da discriminação. "Cerca de 20 a 25% das pessoas que relatam um incidente desistem no momento em que tentamos fazer algo por elas. Por que é que o fazem? Talvez queiram lidar primeiro com os problemas por si próprios ou tenham medo de possíveis represálias", disse a diretora do CET.

Contudo, Morgenthaler salienta que todos têm um papel a desempenhar na luta contra a discriminação. "Pedimos sempre a toda a população que nos comunique a discriminação, mesmo que o problema já tenha sido resolvido. Apelamos às vítimas mas também às testemunhas de discriminação para que nos comuniquem o mais pequeno facto, a fim de termos uma melhor imagem do que está a acontecer no terreno".

Se pretende denunciar alguma situação de discriminação, pode fazê-lo aqui.

Notícia originalmente publicada na edição francesa do Wort.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.