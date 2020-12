As motivações não terão sido nem políticas, nem religiosas. Nascido em Trier, o homem de 51 anos que atirou o carro para a multidão no centro da cidade, terá sérios problemas mentais.

Trier. Um dos feridos é luxemburguês

Susy MARTINS As motivações não terão sido nem políticas, nem religiosas. Nascido em Trier, o homem de 51 anos que atirou o carro para a multidão no centro da cidade, terá sérios problemas mentais.

Um dos feridos do atropelamento em série de ontem em Trier, na Alemanha, é luxemburguês.

Segundo a RTL, a pessoa encontrava-se no centro da cidade no momento do acidente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, confirmou essa informação e adiantou que o homem sofreu ferimentos ligeiros e está atualmente hospitalizado em Trier.

A Embaixada do Luxemburgo em Berlim está, segundo Asselborn, em contacto com as autoridades alemãs, afim de garantir a ajuda necessária aos familiares, e também para acompanhar o estado clínico da vítima.

A população de Trier está em choque com o acontecimento de ontem à tarde no centro da cidade que provocou pelo menos cinco vítimas mortais, entre elas uma criança, e vários feridos.

As motivações não terão sido nem políticas, nem religiosas. Nascido em Trier, o homem de 51 anos que atirou o carro para a multidão no centro da cidade, terá sérios problemas mentais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.