Tribunal de Contas aponta o dedo ao financiamento das aulas de música

Não está a respeitar a lei. Num relatório especial, apresentado ontem no Parlamento, o Tribunal de Contas aponta o dedo à participação do Estado no financiamento do ensino musical no Luxemburgo, que, segundo os especialistas, não está a respeitar a legislação em vigor.

A instituição indica que há duas décadas que a repartição dos custos tem sido feita segundo um regulamento grão-ducal que apenas tem em conta a duração semanal das aulas. Ora, segundo a lei em vigor, o financiamento deve ser calculado com base, isso sim, nas remunerações brutas do pessoal docente.

Razão que leva o Tribunal de Contas a concluir que os “subsídios [públicos] atribuídos às escolas de música e aos conservatórios variam, por isso, fortemente”.

Quanto a números, o relatório da instituição, que analisou o ano letivo 2015/16, revela que a participação do Estado no financiamento da educação musical ronda os 26,7 milhões de euros por ano. Cerca de 16.500 alunos beneficiam das aulas propostas por 30 comunas do país, três conservatórios e nove escolas de música. As autarquias pré-financiam as despesas de funcionamento, administrativas e salariais.

O relatório do Tribunal de Contas foi apresentado ontem aos membros da comissão parlamentar de controlo da execução orçamental, mais de um mês depois de se saber que o Governo tenciona tornar o acesso de todos alunos a aulas de música gratuitas.

Para dar seguimento às conclusões tiradas pela instituição, os deputados daquela comissão vão agora reunir-se com os membros da comissão do ensino, já que o ensino musical está agora sob a tutela do Ministério da Educação, e não nas mãos dos ministérios da Cultura e do Interior, como era o caso até às legislativas de outubro.

