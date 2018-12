Uma nova sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, reafirma a obrigação de os Estados-membros reconhecerem diplomas universitários obtidos no estrangeiro.

Luxemburgo 2 min.

Tribunal da UE defende reconhecimento automático de diplomas obtidos no estrangeiro

Uma nova sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, reafirma a obrigação de os Estados-membros reconhecerem diplomas universitários obtidos no estrangeiro.

Em causa está desta vez um dentista italiano que estudou na Áustria, tendo pedido em Itália o reconhecimento do título de doutor em odontologia para poder exercer a profissão no seu país. O Ministério da Saúde italiano reconheceu as qualificações em 2013, mas passado um ano a mesma pessoa apresentou um segundo requerimento para ver reconhecido o título de doutor em Medicina, obtido igualmente na Áustria, no mesmo período, para exercer a profissão de cirurgião, segundo a agência EFE.



As autoridades italianas recusaram no entanto reconhecer este segundo diploma, alegando que a diretiva comunitária sobre o reconhecimento de qualificações não prevê que um indivíduo possa frequentar duas formações em simultâneo. Apesar de a Áustria permitir matrículas simultâneas em cursos distintos, em Itália é obrigatório frequentar cada formação a tempo inteiro, proibindo a frequência de dois cursos em simultâneo.



O médico decidiu então recorrer aos tribunais italianos, e o Conselho de Estado daquele país questionou o TJUE sobre se o direito comunitário obriga Itália a reconhecer de forma automática os diplomas emitidos por outro Estado-membro, no caso de formações realizadas em simultâneo.



O mesmo órgão perguntava igualmente se o país em que é pedido o reconhecimento dos títulos, neste caso Itália, pode analisar os cursos, de forma a verificar se foi respeitada a duração total exigível em Itália e se o nível e a qualidade das formações frequentadas a tempo parcial não são inferiores à formação a tempo inteiro.



Em resposta divulgada esta quinta-feira, o Tribunal sediado no Luxemburgo precisa que, no caso das profissões de médico e de odontologista, o direito comunitário prevê o reconhecimento automático dos diplomas.



Os juízes concluem assim que os diplomas têm de ser reconhecidos, ainda que o titular tenha frequentado os cursos a tempo parcial ou tenha frequentado vários cursos em simultâneo. O tribunal defende ainda que cabe ao Estado-membro onde foram realizados os cursos - neste caso, a Áustria - zelar para que a duração e o nível e qualidade da formação em tempo parcial não sejam inferiores ao que se obteria num curso a tempo inteiro. Por outras palavras, o tribunal deixa claro que não cabe ao Estado-membro que reconhece o diploma verificar se a formação respeita as exigências nacionais, devendo o reconhecimento ser feito de forma automática.