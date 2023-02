O antigo ministro da Justiça lusodescendente recorreu aos tribunais para tentar anular a demissão do cargo de ministro após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019.

Caso Felix Braz

Tribunal confirma "despedimento forçado" de Felix Braz

Susy MARTINS O antigo ministro da Justiça lusodescendente recorreu aos tribunais para tentar anular a demissão do cargo de ministro após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019.

O tribunal confirmou o "despedimento forçado" do antigo ministro da Justiça, Félix Braz. O veredito foi comunicado a 10 de fevereiro, mas só agora foi tornado público.

Segundo a RTL, o tribunal não deu razão a Félix Braz e decidiu não anular a demissão do Governo.

O político do Déi Gréng (Os Verdes) queria que a demissão – decidida pelo Governo enquanto estava hospitalizado – fosse anulada, uma vez que, na sua opinião ocorreu de forma "forçada e involuntária".

O ex-ministro foi vítima de um ataque cardíaco no dia 22 de agosto de 2019, quando passava férias na Bélgica. Um mês depois, a 25 de setembro, foi anunciada uma remodelação do Governo, sendo que o Grão-Duque Henri assinou no mês de outubro de 2019, um decreto que acordava a "demissão honrosa" do então ministro da Justiça.

Uma ação com a qual Félix Braz não concordou. Mas para o juiz, a decisão do primeiro-ministro, Xavier Bettel, de demitir Félix Braz não pode ser anulada.

Também o recurso de Braz contra o Centro do Pessoal do Estado foi rejeitado. Ao contrário do que alega a defesa de Félix Braz, o tribunal não considerou que a indemnização atribuída é "discriminatória e não corresponde ao estipulado pela lei".

