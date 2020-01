Mas também o direito do proprietário em aumentar o valor do aluguer.

Tribunal aceita pedido de inquilino para redução de 40% na renda

O inquilino de um apartamento em que, na semana passada, pediu ao tribunal que a sua renda fosse reduzida em 40% - de 1.700 para 1.100 euros - viu a justiça dar-lhe razão.

Segundo a RTL, esta quinta-feira, o Tribunal de Paix considerou "admissível" o pedido do queixoso, que vive num apartamento de 90 m2, naquela zona da cidade do Luxemburgo.

Baseando-se na lei sobre arrendamento residencial de 2006, o arrendatário apresentou uma queixa contra o senhorio, alegando que a rende de 1.700 euros gera um rendimento superior ao que este tem direito por lei.

Diminuir a renda no Luxemburgo? A lei permite mas está "escondida" A lei de 2oo6 é clara e diz que um proprietário não pode cobrar uma renda superior a 5% do valor investido no imóvel. Um inquilino de Limpertsberg levou o caso a tribunal. Quer pagar 1.100 euros em vez de 1.700.

Segundo o artigo 3º da referida lei, o valor aluguer não pode dar ao proprietário "um rendimento anual superior a 5% do capital investido na habitação".

Por outro lado, o tribunal considerou igualmente "admissível" que o proprietário, que comprou o apartamento em 1957, que terá feito melhoramentos recentes, como a instalação de janelas novas e calculado o valor do aumento em função dos preços da zona, subisse a renda.

Como forma de chegar a um a decisão que concilie os argumentos "admissíveis" das duas partes, o tribunal nomeou um perito que irá "determinar o capital investido, revalorizado e descontado no apartamento" e ainda "decidir sobre o valor do imóvel em 1957 (terreno e construção), integrando o coeficiente de revalorização e o desconto semestral, bem como sobre os custos equivalentes investidos na manutenção e reparação da habitação e sobre o valor do mobiliário", refere a deliberação do tribunal, citada pelo 'L' Essentiel'.

A conjugação desses dados, permitira estabelecer o valor de renda que poderá ser aplicado respeitando a lei de 2006, o que se deverá saber na próxima audiência, agendada para 14 de maio.

