Tun Tonnar, de 25 anos, era acusado de ofender políticos e o fundador de uma associação nacionalista com uma canção em que defendia os imigrantes e denunciava o populismo.

Tribunal absolve rapper luxemburguês acusado por música que critica extremismo

O Tribunal do Luxemburgo absolveu hoje o rapper luxemburguês Tun Tonnar das três queixas-crime que o levaram ao banco dos réus. O músico era acusado de ofender dois políticos e um dos fundadores da associação nacionalista Lëtzebuerger Patrioten ("Patriotas Luxemburgueses"), por causa da canção “FCK LXB” (Féck Lëtzebuerg) [que se foda o Luxemburgo], em que critica extremistas e populistas no país.

Na canção, divulgada dias antes das últimas eleições legislativas, em outubro do ano passado, a palavra “Féck” é repetida mais de trinta vezes. O rapper, de 25 anos, usa-a para protestar contra a intolerância (“Féck Intoleranz”), “os patriotas”, “os idiotas” e os neo-nazis, nomeando também militantes de partidos nacionalistas e movimentos populistas e pessoas já condenadas por incitação ao ódio.

Três das pessoas referidas na canção apresentaram queixa contra o músico. Uma delas veio de Fred Keup, candidato pelo ADR às europeias, que se opôs ao direito de voto dos estrangeiros no referendo e fundou o movimento "Nee2015" (Não2015), mais tarde convertido em Wee2050 ("caminho"). Joe Thein, expulso do ADR e fundador do partido Konservativ, também apresentou queixa. O terceiro queixoso era Dan Schmitz, fundador da associação Lëtzebuerger Patrioten ("Patriotas Luxemburgueses"), já condenado a prisão em 2015 por ter ameaçado de morte dois membros da ASTI, a associação de defesa dos direitos dos imigrantes.

O tribunal aceitou os argumentos de defesa do rapper, que afirmou ter agido no exercício de seus direitos de liberdade de expressão e criação artística, e condenou os queixosos a pagar as custas do processo. Os três homens reclamavam também o pagamento de uma indemnização, mas os juízes recusaram a pretensão, declarando que o "tribunal não é competente" para julgar o pedido cível.

Na letra, o rapper dizia “Foda-se Fred Keup [que se opunha ao direito de voto dos estrangeiros no referendo] e a sua matilha, não há ninguém que perceba que ele difunde o próprio medo?”. No caso de Joe Thein, o rapper criticava o partido Konservativ, que Thein fundou depois de ser expulso do ADR, afirmando que, "para um partido-palhaço, são pouco criativos". E criticava ainda a obsessão com a defesa da língua luxemburguesa de Dan Schwirtz, condenado duas vezes por comentários no Facebook.

O músico luxemburguês, que estuda em Berlim, não assistiu à leitura da sentença. A decisão do Tribunal contraria o pedido da Procuradoria, que tinha defendido a condenação do músico a uma multa de 1.500 euros.



Numa entrevista ao Contacto publicada ontem, o rapper, filho do conhecido músico Serge Tonnar, afirmou que escreveu a canção para "criticar a situação a que são sujeitos os imigrantes", considerando que está em causa a "censura e liberdade de expressão" e que seria "perigoso condenar um estudante porque mandou bugiar determinadas pessoas por razões políticas". "Quantas pessoas acha que já disseram numa canção 'nique' [foda-se] Marine Le Pen? Nenhuma delas foi processada. Donald Trump tem milhares de pessoas que lhe dizem 'Fuck Trump', mas não processou ninguém", defendeu.