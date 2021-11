Nove corporações de bombeiros e um total de 63 profissionais foram mobilizados para apagar o incêndio.

Resgate

Três pessoas salvas de incêndio em Differdange

Ana B. Carvalho Nove corporações de bombeiros e um total de 63 profissionais foram mobilizados para apagar o incêndio.

Três pessoas foram salvas das chamas durante uma intervenção dos bombeiros no sábado de manhã em Differdange. Um grande incêndio deflagrou na rue de Soleuve, em Diffderdange, às duas da manhã de sábado, provocando a mobilização de sessenta e três bombeiros.

De acordo com os serviços de emergência, três pessoas ficaram presas no interior, tendo sido necessária a utilização de escadas de resgate para que as primeiras unidades pudessem enfrentar as chamas.

O serviço de ambulâncias foram também enviados para o local. Depois de resgatadas, as vítimas foram tratadas e mais tarde transportadas para o hospital para observação.

Depois de atingir o segundo andar da residência, o incêndio foi finalmente controlado por volta das três da manhã e extinto às 4h30 da manhã.

Duas outras pessoas foram feridas no início da noite de sexta-feira em Mertzig. As autoridades informam que um incêndio deflagrou numa residência na rue Fred A. Gilson pouco depois das 20 horas, para onde foram mobilizados cinco carros de bombeiros, bem como uma ambulância e uma patrulha policial.

