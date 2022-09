Suspeitos acabaram por ser identificados com a ajuda das autoridades francesas.

Relatório polícial

Rumelange. Três pessoas provocam colisão e fogem pela fronteira francesa

Suspeitos acabaram por ser identificados com a ajuda das autoridades francesas.

Por volta das 23h15 de sábado passado, ocorreu uma colisão de dois carros na Rue des Martyrs, em Rumelange.

Uma mulher estava prestes a virar numa quando um carro lhe bateu pela traseira. A condutora acabou por ficar ferida.

Os três ocupantes do segundo veículo fugiram pela fronteira para França. No entanto, acabaram por ser identificados com a ajuda das autoridades francesas. A polícia elaborou um boletim de ocorrência.

Umas horas mais cedo, por volta das 20h30, um outro acidente envolveu dois veículos em Roost, Bissen. Três pessoas ficaram feridas na colisão e as autoridades chamaram uma ambulância de Lintgen e duas ambulâncias do centro de Nordstad.

As vítimas do acidente foram levadas ao hospital enquanto os bombeiros de Bissen coordenavam a desobstrução da estrada.









