Desde o início deste ano, foram transferidos para o estrangeiro, mais precisamente para a Alemanha, três pacientes covid-19.

Três pacientes covid-19 foram transferidos para a Alemanha

Susy MARTINS Desde o início deste ano, foram transferidos para o estrangeiro, mais precisamente para a Alemanha, três pacientes covid-19.

Dois destes pacientes, de 26 e 53 anos, foram transferidos do Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM) para o hospital universitário de Homburg (na região de Sarre). O terceiro, cuja idade não foi revelada, foi transferido do Centro Hospitalar do Norte (CHdN) para o hospital de Colónia-Merheim.

Estes dados foram revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar às deputadas do Partido Cristão Social (CSV), Nancy Arendt e Martine Hansen.

A razão destas transferências prende-se com a falta no Luxemburgo de ‘máquinas coração-pulmão’. Uma máquina que substitui, ao mesmo tempo, o funcionamento do coração e dos pulmões. É a chamada “Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO).

O Luxemburgo não dispõe atualmente do número necessário desse tipo de máquinas, daí ter recorrido ao estrangeiro. Segundo a ministra, há atualmente quatro ‘máquinas coração-pulmão’ em território nacional, sendo que foram encomendadas duas máquinas suplementares que deverão chegar ao país entre oito a dez semanas.

Paulette Lenert acrescenta ainda que desde o início da crise sanitária, o Luxemburgo está em contacto com vários hospitais estrangeiros a fim de garantir uma dessas máquinas em caso de urgência.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.