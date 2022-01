Com o Grão-Duque Henri em isolamento, por ter testado ontem positivo à Covid-19, o juramento de posse vai ser feito por videoconferência, a partir das 11h.

Política

Três novos ministros do Governo Bettel tomam posse esta quarta-feira por videoconferência

Henrique DE BURGO

Os três novos ministros do Governo liderado por Xavier Bettel vão tomar posse esta quarta-feira.

Com o Grão-Duque Henri em isolamento, por ter testado ontem positivo à Covid-19, o juramento de posse vai ser feito por videoconferência, a partir das 11h.

O Grão-Duque vai estar no Castelo de Berg, enquanto os novos ministros vão estar no Palácio grão-ducal, na presença do primeiro-ministro.

Novos três ministros do Governo Bettel tomam posse no dia 5 de janeiro

A antiga Marechal da Corte, Yuriko Backes, será empossada como ministra das Finanças. Claude Haagen vai tomar posse como ministro da Segurança Social e ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural.

Já Georges Engel será empossado como ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, e ainda como ministro do Desporto.

A audiência dos três membros demissionários do Governo com o Grão-Duque foi, entretanto, cancelada. Cessam assim funções o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna.



