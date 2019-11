Uma colisão entre dois veículos ocorreu ontem perto de Trier. Condutor e passageiro de um dos automóveis sofreram graves lesões.

Três luxemburgueses feridos num acidente de viação na Alemanha

Uma colisão entre dois veículos ocorreu ontem perto de Trier. Condutor e passageiro de um dos automóveis sofreram graves lesões.

Um acidente envolvendo dois condutores luxemburgueses e dois passageiros numa estrada alemã provocou três feridos, dois deles graves, ontem pelas 17h45, num cruzamento entre Nennig e Palzem, em Trier.

O acidente aconteceu no cruzamento de Kreuzweiler quando o condutor, de 79 anos, de um Mercedes, não respeitou as regras do código da estrada e colidiu com um VW Touareg, conduzido por um luxemburguês, de 58 anos.

O condutor do Mercedes e o passageiro que seguia com ele sofreram graves lesões. O condutor foi transportado para o Brüderkrankenhaus, em Trier e o amigo para o hospital SHG Klinikum, em Merzig.

Do lado do outro veículo, o condutor do VW escapou ileso mas o passageiro ficou com ferimentos ligeiros. Os dois foram examinados no hospital de Saarburg.

De serviço estiveram quatro ambulâncias de Saarburg e Perl, dois médicos de emergência, um socorrista de Wincheringen, e cerca de 40 bombeiros de Palzem, Wincheringen, Helfant e Wehr, bem como a polícia de Saarburg.

Por causa do acidente parte da via esteve cortada durante uma hora.