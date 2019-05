A polícia lançou um apelo a testemunhas que possam ter presenciado algo na noite de sexta-feira para sábado em Bridel. Os suspeitos que estavam a assaltar uma casa e deslocavam-se numa viatura Audi com placas de matrícula falsa.

Três ladrões em fuga depois de um roubo em Bridel

A polícia lançou um apelo a testemunhas que possam ter presenciado algo na noite de sexta-feira para sábado em Bridel. Os suspeitos que estavam a assaltar uma casa e deslocavam-se numa viatura Audi com placas de matrícula falsa.

A tentativa de roubo e a fuga aconteceu durante a noite de sexta-feira para sábado quando três individuos foram surpreendidos pela polícia, quando tentavam roubar uma casa na rua John Fitzgerald em Bridel. A polícia grã-ducal tentou deter os suspeitos que fugiram numa viatura Audi RS6 cinzenta com a matrícula BR4676, que veio a verificar-se ser falsa.

Na perseguição, os fuigitivos bateram na viatura da polícia, deixando-a ligeiramente danificada. Em Reichlange, os indivíduos abandonaram o Audi e puseram-se em fuga, conseguindo escapar à perseguição policial.

Segundo a informação policial, dois dos três indivíduos mediam cerca de 1,75 m e outro mais corpulento, vestido de tons escuros, cerca de 1,80 m. Todos tinham a cara tapada com lenços e usavam bonés de basebol. Um dos indivíduos mais baixos estava com roupa cor verde caqui. Segundo as autoridades, é muito provável que estejam molhados e sujos devido às circunstâncias da fuga.

Qualquer informação pode ser dada ligando o 113.









