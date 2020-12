A agressão aconteceu no fim da tarde de sábado em Mansfeld Park.

Três jovens agredidos em Clausen com martelos e facas

Três jovens foram brutalmente agredidos no final da tarde de sábado em Clausen. Por volta das 16h40, os três adolescentes foram ameaçados para que entregassem os seus objetos.

De acordo com as autoridades, um jovem recebeu um golpe no rosto e outro numa perna. Os assaltantes de cerca de 18 anos fugiram num pequeno automóvel.

