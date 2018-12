Três fins de semana prolongados e quatro possibilidades de ponte. O calendário do próximo ano traz algumas opções interessantes para escapadelas de fim de semana ou simplesmente para recarregar baterias.

Três fins de semana prolongados e quatro pontes possíveis em 2019

Diana Alves Três fins de semana prolongados e quatro possibilidades de ponte. O calendário do próximo ano traz algumas opções interessantes para escapadelas de fim de semana ou simplesmente para recarregar baterias.

Em 2019, os trabalhadores vão poder usufruir de onze feriados, mais um do que nos anos anteriores, já que o Luxemburgo passa a celebrar com um dia de descanso o Dia da Europa, a 9 de maio. Se a novidade entrar em vigor no próximo ano, como prevê o Executivo, maio de 2019 será o mês com mais feriados: Dia do Trabalhador (1 de maio), Dia da Europa (9 de maio) e Dia da Ascensão (30 de maio).



No que toca a fins de semana prolongados, em 2019 serão três. Dois deles ficam a dever-se à tradicional segunda-feira de Páscoa, que no próximo ano calha no dia 22 de abril, e à segunda-feira de Pentecostes, a 10 de junho. O Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, também permite usufruir de um fim de semana de três dias, já que calha numa sexta-feira.

Quanto às pontes, há quatro hipóteses. A primeira permite estender o último fim de semana de 2018, já que o dia 1 de janeiro calha numa terça-feira.

Também há possibilidade de ponte no Dia da Ascensão, na quinta-feira dia 30 de maio, e no Dia da Assunção, na quinta-feira 15 de agosto. Mas a opção mais aliciante de todas diz respeito ao Natal do próximo ano, já que os feriados de Natal – dias 25 e 26 de dezembro – calham numa quarta e numa quinta-feira. Ao fazer ponte na sexta, dia 27.

Apenas um dos feriados em 2019 calha ao fim de semana. Trata-se do 23 de junho, Dia da Festa Nacional, que será celebrado num domingo. Os trabalhadores poderão gozá-lo posteriormente.