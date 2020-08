Um motociclista ficou gravemente ferido após um choque com uma árvore.

Três feridos em três acidentes e um em estado grave

Três acidentes de viação nas estradas luxemburguesas causaram ontem três feridos, um dos quais grave.Segundo informação da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), os desastres aconteceram no espaço de seis horas, entre as 17h00 e as 23h00.

O acidente mais grave do dia ocorreu pouco antes das sete da tarde, na CR150, entre Burmerange e Elvange.

Um motociclista ficou gravemente ferido após um choque com uma árvore.

Duas horas antes, uma pessoa tinha ficado ferida, sem gravidade, após um acidente com dois carros no túnel de Howald, na A1.

Os serviços de emergência também tiveram de intervir ao final da noite, por volta das 23h00, para socorrer um motociclista que ficou ferido após um despiste na CR178, entre Reckange-sur-Mess e Limpach.



