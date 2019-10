O Grão-ducado é o primeiro país europeu a legalizar a atividade da Cannabis por inteiro.

Três em um. Luxemburgo vai legalizar consumo, plantação e venda de cannabis

O Grão-ducado é o primeiro país europeu a legalizar a atividade da Cannabis por inteiro.

Depois do Uruguai e do Canadá, também o Luxemburgo vai legalizar o consumo recreativo da cannabis para maiores de 18 anos, em toda a linha. A proposta de lei deve chegar ao conselho de ministros antes do Natal. Para o ministro da Saúde, Etienne Schneider, "proibir tudo tornou as drogas mais interessantes para os jovens".

A ideia do governo é dispor de um mercado com distribuição e produção totalmente regulados pelo estado. Mais do que o consumo ou a posse, o governo quer erradicar o mercado negro e tornar possível o cultivo da erva. Em cima da mesa também está a legalização da venda da cannabis.

O ministro da Saúde já avisou que as receitas vão ser investidas na prevenção dos casos de toxicodependência. Ainda em discussão, a proposta quer evitar o turismo das drogas.

Com mais de 600 mil habitantes, o Luxemburgo é "invadido" diariamente por mais de 200 mil trabalhadores com residência nas fronteiras da Bélgica, França e Alemanha. Etienne Schneider está a equacionar reservar o consumo aos residentes no Grão-ducado.