Os deputados Françoise Hetto-Gaasch, do Partido Cristão Social, e Georges Engel e Claude Haagen, do Partido Socialista (LSAP), não regressam ao Parlamento após as férias de fim de ano.

Três deputados deixam o Parlamento

A deputada Hetto-Gaasch, do CSV, foi eleita pela primeira vez para o Parlamento em 2004. Entre 2009 e 2013 foi ministra das Classes Médias, do Turismo e da Igualdade de Oportunidades no Governo liderado na altura pelo cristão-social Jean-Claude Juncker. A deputada decidiu abandonar o Parlamento por razões pessoais. Max Hengel é quem a vai substituir.



Já o socialista Georges Engel, deputado desde 2012, também deixa o Parlamento, mas para desempenhar funções de ministro do Trabalho e do Desporto. Um posto deixado vago pelo atual ministro socialista Dan Kersch.

Outro deputado socialista a abandonar o Parlamento é Claude Haagen, que vai substituir o ministro da Segurança Social e da Agricultura, Romain Schneider. Haagen é deputado desde 2009, eleito na circunscrição Norte.



