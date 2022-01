Três pessoas ficaram com a carta de condução suspensa por estarem alcoolizadas enquanto conduziam, no primeiro dia do ano, no Luxemburgo.

Três condutores alcoolizados nas estradas do Luxemburgo no dia de Ano Novo

Tiago RODRIGUES Três pessoas ficaram com a carta de condução suspensa por estarem alcoolizadas enquanto conduziam, no primeiro dia do ano, no Luxemburgo.

Por volta das 0h20 deste domingo, a polícia foi alertada sobre uma condução perigosa na estrada d'Esch, em Gasperich. Os agentes perseguiram o condutor, mas este acelerou e tentou fugir ao controlo.

O suspeito acabou por ser dedito e foi submetido a um teste de alcoolemia, que deu positivo. A sua carta de condução foi confiscada.

Pouco antes das 21 horas de sábado, a polícia recebeu outro alerta de uma pessoa que estava a atrasar outros condutores na estrada d'Esch, em Kayl, e a ligar e desligar várias vezes os faróis do carro.

O condutor foi encontrado na sua casa e submetido a um teste de alcoolemia, que deu positivo, pelo que a sua carta de condução foi confiscada.

Na madrugada de sábado, por volta das 6h50, houve um acidente de trânsito na Rue de Michelbouch, em Mertzig. Um condutor tinha embatido num poste de luz e depois na parede de uma casa.

O carro ficou muito danificado e o condutor fugiu do local do acidente. No entanto, ele foi encontrado pouco tempo depois. O teste de alcoolemia deu positivo, razão pela qual a carta de condução foi confiscada.

