Nem o consulado sabe como resolver o suplício da família portuguesa que vive há meses num autêntico estaleiro de obras, depois da comuna de Samen ter embargado a remodelação na casa que passaram a chamar "pesadelo". Artur e Liliana dizem-se vítimas de xenofobia. Xavier Bettel ficou "triste" mas diz que o burgomestre é soberano.

Três anos de calvário em Belvaux. Portugueses vivem "como refugiados"

Teresa CAMARÃO Nem o consulado sabe como resolver o suplício da família portuguesa que vive há meses num autêntico estaleiro de obras, depois da comuna de Samen ter embargado a remodelação na casa que passaram a chamar "pesadelo".

Afinal não é este Natal. Se há um mês a esperança da família Ferreira era, pelo menos, ver as obras desembargadas antes da quadra festiva, agora nem Artur nem Liliana acreditam em qualquer cedência do burgomestre de Sanem. Há 17 anos no Luxemburgo e com dois filhos de 11 e 17 anos, o casal da Figueira da Foz decidiu trocar Differdange por Belvaux em maio de 2016. Esperaram "um ano e um mês" só para verem o projeto de remodelação carimbado pela autarquia.

Já com as obras a meio, foram abandonados pelo empreiteiro português que lhes levou 96 mil euros. Estávamos na primeira semana de janeiro de 2018, ainda o caso corria nos tribunais. Sem dinheiro e sem obras concluídas, Artur e Liliana desistiram na queixa, aconselhados pelo advogado. Recordam que como tinham "ficado sem água, luz e gás" foram "à comuna para saber os próximos passos a dar". Nada feito.

Antes de terem condições mínimas de habitabilidade, a autarquia embargou a obra. Foi em outubro de 2018. Um ano e meio e "mais de 50 projetos" depois, a casa da família Ferreira em Belvaux continua a ser uma estaleiro de obras "sem condições para cozinhar ou tomar banho". Há baldes a substituir as sanitas, tubos soltos e escadas em cimento. Liliana fala numa situação limite. Artur diz que o caso "já passou às últimas há muito tempo". Em uníssono atribuem a "demora" e as "burocracias" à xenofobia.

Do avesso

"Se temos um vizinho luxemburguês que nem pediu autorização para fazer obras e só porque eu o alertei da minha situação resolveu ir à comuna e teve a licença na mesma semana, o tratamento é completamente diferente do tratamento que nos é dado", justifica Artur. "Mesmo com a polícia. Nós quando temos algum problema e chamamos eles não vêm, é preciso o nosso filho ligar a falar luxemburguês para eles virem. Com a nossa vizinha eles vêm todos os dias. E ela faz o que quer", acrescenta Liliana.

Há um ano sem trabalho e com o subsídio de desemprego a terminar, não esquece a reunião em que o burgomestre lhe terá assegurado que naquela comuna "nunca conseguiria exercer a sua profissão". Assistente parental, perdeu a licença para tomar conta das crianças "na casa dos horrores". Com a "vida virada do avesso" fala sem hesitar em racismo. "Mesmo a pessoa do centro de emprego diz que vai ser impossível arranjar-me trabalho porque nem sequer tenho condições para enfrentar um patrão", confessa entre dentes.

Trabalhos "não autorizados"

O burgomestre de Sanem já veio à imprensa explicar que o embargo de um ano e meio se deve a "trabalhos não autorizados". Georges Engel não respondeu a nenhuma das questões do Contacto, mas disse ao L’Essentiel que "a partir do momento em que a família Ferreira fornecer os documentos solicitados, poderão concluir as obras".

Na mesma entrevista, Engel refere irregularidades na rede de àgua e de gás e acusa a família de querer "construir uma plataforma de exposições para a atividade profissional do Sr. Ferreira". Vendedor de carros, Artur desmente. Diz que o "burgomestre mente com todos os dentes que tem na boca" e que, "no máximo", leva os clientes a ver os automóveis à garagem "como fazia em Differdange".

"O burgomestre é soberano"

Até o consulado português já entrou em cena. "Assim que tive conhecimento das circunstâncias desta família convoquei imediatamente o Sr. Artur Ferreira", começa por contar Gomes Samuel. "Isto foi há poucos dias. Recebi-o na terça-feira e na quarta-feira seguiu uma carta para a comuna. Aguardamos resposta a qualquer momento, mas para já não podemos fazer mais nada do que tentar interceder junto do burgomestre", esclareceu o cônsul. Disse o mesmo à família portuguesa de Belvaux que além do consulado e da embaixada, já procurou associações e dirigiu cartas aos membros do governo. Ao contrário da ministra do Interior, Xavier Bettel respondeu-lhes. "O primeiro-ministro disse que estava muito triste com a nossa situação mas que não poderia fazer nada porque o burgomestre é soberano", relatam com um sentimento de "total" impotência. "Já não temos a quem pedir ajuda. Recorremos a tudo e mais alguma coisa e continuamos a depender da ajuda dos nossos amigos e da nossa família. Sem isso já não estariamos cá".

Nada a perder

Vítimas colaterais, os filhos, menores, "vivem numa grande revolta". O mais novo já está a ser acompanhado por um psicólogo. "O aproveitamento dele na escola é zero, o comportamento dele é extremamente agressivo mas nós não temos como modificar a situação. É o bullying na escola. É o bullying generalizado. Não é só com ele. É até mesmo connosco", desespera Liliana.

Desde que a história começou a circular nas redes sociais e na imprensa, o casal deixou o anonimato. "Não me arrependo de nos ter exposto porque já não temos nada a perder, mas desde daí que ficam a olhar para nós na rua, no supermercado ou no banco", reage o pai da família.

"Vivemos como refugiados, como mendigos na nossa própria casa. Querem levar-nos à loucura", continuam. "Já não estamos bem há muito tempo. Vivemos com muito sacrifício durante quase 20 anos. Tinhamos as contas certas e só sobrevivemos porque fizemos um pé de meia. Isto era o culminar de muitos anos de trabalho. Parece que é só nos filmes mas não é. Foi um sonho que se transformou num pesadelo rapidamente e que, pelos vistos, querem manter", desabafa Artur com a voz a tremer.