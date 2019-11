Três acidentes e três feridos nas estradas do Grão-ducado

Quando precisa de inspiração para novos pratos, o dono do Mont Saint-Lambert, um bistrot chinês no bairro luxemburguês de Limpertsberg, mergulha nos mercados subterrâneos da capital francesa. A viagem de Chong Chen a Paris é o primeiro capítulo de uma nova rubrica do Contacto, em que se aproveita a comida para falar dos mundos que existem à sua volta.