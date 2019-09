Para celebrar a Semana Europeia da Mobilidade vão decorrer muitas iniciativas pelo Luxemburgo.

Transportes públicos serão gratuitos entre 16 e 22 de Setembro

Durante a próxima semana, de 16 a 22 de setembro, todos os transportes públicos nacionais serão gratuitos no Grão-Ducado, anunciou hoje o ministério da Mobilidade.

Esta iniciativa integra-se na Semana Europeia da Mobilidade em que um dos objetivos é a promoção alternativas ao automóvel em prol do ambiente.

Este ano, a alternativa será caminhar e o lema da campanha luxemburguesa é “Vamos caminhar juntos”.

"Caminhar não é apenas um benefício ecológico ou de saúde, é também divertido”, declarou o ministro da mobilidade e transportes públicos François Bausch.

Os municípios aceitaram o convite e responderam com inúmeras iniciativas para esta semana da mobilidade, organizando por exemplo caminhadas, passeios de bicicletas ou promovendo o uso dos automóveis elétricos.

No dia 16, logo de manhã, pelas 9h00, irão ser distribuídos presentes aos ciclistas na rotunda Schuman. As ofertas estão programadas para um milhar de pessoas que decidam ir de bicicleta para o trabalho ou outros afazeres. no dia 19 irá decorrer um circuito em Kirchberg destinado a peões, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e que se desloquem numa cadeira de rodas, entre outros casos de mobilidade reduzida.

Todos juntos irão realizar o circuito, numa iniciativa que apela a alternativas ao automóvel mais ecológicas, económicas e menos poluentes.