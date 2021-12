Nesta sexta-feira, os horários dos autocarros vão funcionar dentro da normalidade, mas no sábado, dia 1 de janeiro, há algumas mudanças.

Transportes públicos com algumas alterações na passagem de ano

Henrique DE BURGO Os transportes públicos vão sofrer algumas alterações de circulação entre o dia do São Silvestre e o Ano Novo.

Nesta sexta-feira, 31 de dezembro, os horários dos autocarros vão funcionar dentro da normalidade, refere a Administração dos Transportes Públicos em comunicado, mas no dia 1 de janeiro há algumas mudanças.



No primeiro dia de 2022, os autocarros regionais RGTR, os da capital (AVL) e os dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) vão retomar a circulação a partir das 8h da manhã. Já os autocarros do cantão de Esch (TICE) vão operar segundo o horário normal dos feriados.

Durante a passagem de ano, as sete linhas da rede City Night Bus, da capital, vão operar até às 3h30 da noite. Os detalhes das linhas em circulação estão publicados no site www.sylvestre.vdl.lu.

Quanto aos comboios, vão funcionar dentro do horário aplicado durante a semana. Já o elétrico vai ter uma cadência mais alargada, na sexta-feira, com a primeira partida da Luxexpo às 4h30 e última às 0h05.

No sentido Gare-Luxexpo, a primeira partida arranca às 4h58 e última às 0h40. Já no sábado, o elétrico vai circular como nos feriados (Luxexpo - Gare entre as 5h15 e as 0h05; Gare – Luxexpo entre as 5h43 e as 0h40). Os detalhes dos horários podem ser consultados no site luxtram.lu.

Sobre o serviço especial de transporte Adapto, para pessoas com mobilidade reduzida, o horário de funcionamento na sexta-feira é entre as 7h e as 24h. No sábado começa às 8h e termina às 22h.



