Depois de a notícia ter sido retomada por vários jornais internacionais, agora foi a vez de o senador norte-americano Bernie Sanders comentar o anúncio da gratuitidade dos transportes públicos no Luxemburgo.

Transportes públicos: Bernie Sanders elogia Luxemburgo

Diana Alves

Bernie Sanders, derrotado por Hillary Clinton nas eleições primárias do Partido Democrata com vista às presidenciais norte-americanas de 2016, partilhou nas redes sociais uma notícia do britânico The Guardian sobre o tema, dando os “parabéns ao Luxemburgo por dar o importante passo de tornar os seus transportes públicos gratuitos”.

“Numa altura em que os cientistas nos alertam para a urgência de tomarmos medidas imediatas e agressivas para contermos as emissões de poluentes, os transportes públicos são uma alternativa excelente que dá às pessoas a opção de saírem dos seus carros e entrarem em autocarros e comboios”, escreve o senador na sua página na rede social Facebook. O político norte-americano acrescenta ainda que “ao usarmos autocarros elétricos em vez de autocarros movidos a combustíveis fósseis, podemos reduzir ainda mais as emissões”.



O anúncio sobre a gratuitidade dos transportes públicos no grão-ducado tem aparecido nas últimas horas em vários jornais internacionais.

O The Guardian, o The Independent e o Irish Times são alguns dos meios de comunicação que salientaram a medida tornada pública esta semana, com a divulgação do acordo de Governo assinado por liberais, socialistas e ecologistas.

Em grande destaque está o facto de o grão-ducado vir a ser o primeiro país do mundo com uma rede de transportes públicos completamente gratuita. Autocarros, comboios e elétricos serão gratuitos para todos, algo que, segundo a imprensa, será então uma estreia mundial.

Embora os média indiquem que os utentes dos transportes deixarão de ter de pagar já a partir do próximo verão, o acordo de Governo adianta que a medida entrará em vigor “durante o primeiro trimestre de 2020”.