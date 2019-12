Não é necessário correr riscos desnecessários ao conduzir alcoolizado porque há autocarros e comboios disponíveis durante toda a noite no Luxemburgo.

Transportes mobilizados para a passagem de ano

Comboios e autocarros vão estar disponíveis toda a noite no Luxemburgo para quem festeje a passagem de ano fora de casa. Também os polícias de trânsito estarão nas ruas para garantir que todos cheguem a casa em segurança nas primeiras horas de 2020. Não é necessário correr riscos desnecessários ao conduzir alcoolizado porque há autocarros e comboios disponíveis. Nas linhas ferroviárias haverá comboios especiais disponibilizados pela CFL a funcionar durante toda a noite.

Entre a meia-noite e as 6 da manhã, há comboios de hora a hora nos dois sentidos entre Troisvierges e Rodange (via Luxemburgo e Esch), entre Wasserbillig e Rodange (via Luxemburgo e Dippach) e entre Luxemburgo e Kleinbettingen. As ligações entre as diferentes linhas também serão assegurads na estação ferroviária da capital. Também os autocarros estarão operacionais.

As sete linhas da rede City Night Bus e algumas linhas regulares da cidade do Luxemburgo funcionarão toda a noite até às 6h30 da manhã. Pode consultar mais detalhes sobre os festejos de Ano Novo na capital no website da Comuna do Luxemburgo.

Na quarta-feira, o serviço será retomado às 8 horas da manhã, após uma curta interrupção para a rede da capital, autocarro CFL e a rede RGTR. A rede dos CTBT na localidade de Esch funcionará de acordo com o seu horário normal para um feriado público.