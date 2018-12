O programa do Governo de Xavier Bettel – executivo que pela primeira-vez da História do Luxemburgo terá um 'número 2' de origem portuguesa [o ministro da Justiça, Félix Braz,] – é ratificado esta terça-feira pelos partidos democrático (DP), socialista (LSAP) e ecologista (Déi Gréng) que convocaram congressos extraordinários para o final do dia.

Transportes gratuitos para todos só em 2020

Susy TEIXEIRA MARTINS O programa do Governo de Xavier Bettel – executivo que pela primeira-vez da História do Luxemburgo terá um 'número 2' de origem portuguesa [o ministro da Justiça, Félix Braz,] – é ratificado esta terça-feira pelos partidos democrático (DP), socialista (LSAP) e ecologista (Déi Gréng) que convocaram congressos extraordinários para o final do dia.

Trata-se do último passo antes da tomada de posse do novo Governo, marcada já para a tarde desta quarta-feira.

O programa de coligação governamental resume-se a 246 páginas. O documento está dividido em 36 capítulos.

No capítulo da mobilidade fica-se a saber que os transportes gratuitos só vão ser gratuitos para todos [atualmente já o são para os estudantes] em 2020. Mais concretamente, o Governo tenciona implementar a medida nos primeiros três meses de 2020.

Nessa altura também vai ser reformado o sistema das despesas de deslocação dedutíveis de imposto.

Os trabalhos de extensão do elétrico em direção ao aeroporto e ao novo bairro Cloche d'Or deverão estar concluídos em 2022, o mais tardar. O alargamento da rede do elétrico até ao bairro de Hollerich e ao Centro Hospitalar, em Strassen, vai ser planificado.

O projeto de elétrico de alta velocidade entre a cidade de Esch-sur-Alzette e a capital vai mesmo avançar. O Governo pretende que o seu percurso seja tido em conta em todos os projetos rodoviários.

O executivo quer ainda acelerar a construção da nova linha ferroviária entre Bettembourg e a capital. O projeto de alargamento da estação central da capital, com dois cais suplementares, também deve ser desenvolvido o mais rapidamente possível.

O sistema dos radares fixos, que existe desde 2016, vai continuar a ser desenvolvido. Para já sabe-se apenas que vai haver radares junto aos semáforos. O Governo promete também rever o montante das multas por excesso de velocidade.

