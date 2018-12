O Grão-Ducado tem sido tema de manchetes e artigos um pouco por todo o mundo, após o novo governo ter anunciado que os transportes públicos serão gratuitos a partir de 2020. A medida é dada como um exemplo a seguir.

Transportes gratuitos em 2020: Luxemburgo nas bocas do mundo

A medida foi recebida com alguma surpresa, dentro e fora do Grão-Ducado. O anúncio da gratuitidade dos transportes públicos no Grão-Ducado tem sido recebido com júbilo pela imprensa internacional. Nos últimos dias, a medida inédita e única no mundo foi anunciada pelo novo governo e tem preenchido as páginas de vários jornais mundiais.



Os transportes públicos já são atualmente gratuitos para os estudantes do Grão-Ducado e o governo quer agora estender a medida para todos os residentes nos primeiros três meses de 2020.

Em Portugal, a medida foi amplamente noticiada nos media, como o Público, Jornal de Notícias, Expresso ou a revista Visão. Também o jornal Observador, o i e o Jornal de Negócios destacam o facto de o Grão-Ducado ter sido o primeiro país do mundo a tomar tal iniciativa.

No Reino Unido, o The Guardian, o The Telegraph, a BBC, o The Independent e a Sky News salientam o bom exemplo do país, que pretende combater o problema do intenso tráfego rodoviário, em grande parte devido ao elevado fluxo diário de transfronteiriços.



Ao mesmo tempo é um importante passo no combate às alterações climáticas, destacam os artigos. O assunto também não passou despercebido à publicação alemã Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



E chegou mesmo ao outro lado do oceano, com os americanos The New York Times e o The Huffington Post a darem relevância ao tema. A revista TIME também dedicou um artigo à medida do novo governo liderado por Xavier Bettel. E até o senador norte-americano Bernie Sanders felicitou o país na sua conta de Twitter.



A notícia chegou também à Índia (Indian Express) e à Áustria (ORF).



