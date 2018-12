Transportes: Gratuitidade não convence Movimento Ecológico

Farfetch é uma plataforma digital de comércio online de marcas de luxo criada por um empresário da área da informática, formado em economia pela Universidade do Porto e apaixonado pelo mundo da moda. Apesar de estar sedeada em Londres, a maior parte dos 2.400 empregados da empresa estão a trabalhar no Porto, em Lisboa, em Braga e em Guimarães, cidade natal do fundador da empresa. Uma história de sucesso que começou na pior altura.