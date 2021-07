Não se sabe quando o problema estará resolvido. Há problemas noutras zonas, informou a CFL esta manhã.

Comboios suspensos nos dois sentidos entre capital e Bettembourg

A circulação ferroviária está interrompida nos dois sentidos entre a Cidade do Luxemburgo e Bettembourg.

Em comunicado esta segunda-feira de manhã, os caminhos de ferro luxemburgueses (CFL) diz que a interrupção se deve a um problema com as infraestruturas em Berchem, nomeadamente as catenárias partidas.

As equipas de manutenção estão no local, mas a CFL não espera um reinício do tráfego de acordo com o horário previsto nas próximas horas. A companhia já colocou autocarros de substituição para o transporte dos passageiros afetados pela avaria.

De acordo com a CFL, existem ainda problemas na linha entre Troisvierges der Gouvy e Ettelbruck e Diekirch, pelo que o tráfego rodoviário neste zona também está a ser afetado.

As informações atualizadas sobre os horários na rede do Luxemburgo podem consultadas no site oficial da CFL e/ou na aplicação móvel.

