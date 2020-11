Além dos veículos, o Governo reforçou também o número de condutores disponíveis. A medida entrou em vigor esta semana.

Transporte escolar reforçado para minimizar riscos de contágio

Diana ALVES Além dos veículos, o Governo reforçou também o número de condutores disponíveis. A medida entrou em vigor esta semana.

O transporte escolar foi reforçado para garantir um melhor cumprimento das medidas sanitárias. Em causa está não só o aumento do número de autocarros que fazem alguns dos trajetos escolares, mas também o recurso a veículos com capacidade para mais passageiros de modo a facilitar o respeito pelo distanciamento físico.

Além dos veículos, o Governo reforçou também o número de condutores disponíveis, numa altura em que muitos se veem na impossibilidade de ir trabalhar por estarem infetados, em quarentena ou em licença por razões familiares.

Edição virtual da Feira do Estudante marcada para 12 e 13 de novembro À semelhança dos anos anteriores, o certame destina-se a todos os jovens, não só interessados em frequentar o ensino superior ou em integrar o mercado de trabalho.

Para reforçar os recursos humanos, o Executivo decidiu reduzir a cadência de algumas linhas RGTR nas horas de menor tráfego, durante a semana e ao fim de semana.

Uma decisão que não deverá afetar os passageiros, visto que a recomendação das autoridades é que se reduzam as deslocações não essenciais. Recorrer a condutores da Luxair ou do Exército é outra das hipóteses avançadas pelo Governo para garantir o reforço do transporte escolar.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.