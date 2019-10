Os peticionários saúdam a gratuitidade mas estão indignados com as novas condições de acesso que o governo quer impôr. A reforma do transporte para pessoas com mobilidade reduzida, "Adapto", volta à discussão a 7 de novembro.

Transporte é grátis para pessoas com deficiência mas o serviço pode piorar

"Foi uma vitória, venceu a igualdade", reagiu o representante dos trabalhadores com deficiência da OGBL, Jöel Delvaux, questionado sobre a decisão do governo que estendeu a gratuitidade dos transportes públicos ao "Adapto", pressionado pelas mais de cinco mil assinaturas que exigiram um "tratamento justo e igualitário" para as pessoas com mobilidade reduzida.

O dirigente sindical fala com conhecimento de causa. A cadeira de rodas que lhe substitui os passos não lhe permitiria usufruir em pleno dos transportes que vão deixar de ser pagos a partir de março.

"Até agora temos pago o serviço como o resto da população e é uma questão de justiça alargar a gratuitidade ao transporte para as pessoas com deficiência porque não temos escolha", começa. "Se eu amanhã tiver uma reunião não posso escolher ir de autocarro porque os autocarros não estão preparados".

Foram argumentos como estes que motivaram Ana Pinto a lançar a petição que em menos de três dias ultrapassou as 4500 assinaturas necessárias para levar o assunto ao parlamento.

A lusodescente não tem nenhuma deficiência nem nenhum familiar com problemas de mobilidade, mas ficou "chocada" com a discriminação.

"Achei irreal porque na prática ninguém tinha pedido ao governo para tornar os transportes gratuitos. Fizeram-no por iniciativa própria e queriam deixar de fora os que não conseguem entrar no autocarro e muitas vezes também têm menos dinheiro", recordou.

De julho a setembro, mergulhou no assunto de cabeça com a ajuda das associações que apoiam as pessoas com deficiências. Lançou a primeira pedra na organização de um protesto "pela justiça social" que só ficou pelo caminho porque o ministro dos transportes, François Bausch, resolveu voltar atrás e incluir o "Adapto" no plano da mobilidade do país.

"Foi a 23 de setembro. Não me esqueço porque foi no dia do meu aniversário. Telefonaram-me e disseram-me que lá tinham decidido tornar o "Adapto" grátis".

Meia vitória

Apesar dos festejos e da sensação de missão cumprida, nem o dirigente sindical nem a lusodescendente falam numa vitória absoluta. O assunto não está fechado e volta à discussão a 7 de novembro em Comissão Especial.

No mesmo comunicado que garante que as pessoas com mobilidade reduzida não vão continuar a pagar os 440 euros por ano - 36,6 por mês - para usufruir do transporte adaptado, o Ministério da Mobilidade faz depender a decisão da reforma do "Adapto".

François Bausch quer novas regras para evitar "abusos" no recurso ao transporte especial. Propõe a criação de uma Comissão Nacional de Avaliação para verificar as candidaturas e promete banir das listas as pessoas que tenham carta de condução, independentemente da especificidade do caso.

Não fica por aqui. O governo quer acabar com a recolha porta à porta e criar um ponto de recolha único, organizado por uma linha telefónica especial. Na prática julga possível agrupar no mesmo espaço pessoas com diferentes patologias, sejam cegas, paraplégicas ou portadoras de outras deficiências físicas ou crónicas.

A discussão continua

Jöel Delvaux contesta. Reconhece "o passo importante" da gratuitidade, mas continua a bater-se por um serviço "adaptado às verdadeiras necessidades da população".

Para a OGBL o problema vai muito além do preço a cobrar. A confederação sindical propôs, pessoalmente, ao ministro a criação de cursos que preparem as pessoas com mobilidade reduzida para a utilização de toda a rede de transportes públicos uma vez que "muitos nem sequer sabem" que 90% dos autocarros e a maioria dos comboios estão equipados com rampas de acesso.

Ana Pinto levanta outra questão. Vai comparecer à reunião da comissão especial em novembro e promete bater-se pela representatividade das pessoas com deficiência na discussão. "Não faz sentido que sejam só médicos e especialistas a decidir sobre o futuro destas pessoas. É justo tê-los lá. O serviço é para eles e são estas pessoas que podem apontar caminhos e falar melhor sobre o tema".

Depois da primeira vitória a luta não está ganha. Para já é certo que a partir de março de 2020 ninguém precisa de pagar para entrar num transporte público do Luxemburgo.









