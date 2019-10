Só este fim-de-semana, as autoridades do Grão-ducado registaram sete acidentes de viação com condutores alcoolizados.

Trânsito. Sete acidentes provocados pelo excesso álcool

Além dos carros batidos, sete dos acidentes registados este fim de semana no Grão-ducado, tiveram um denominador comum. Todos os responsáveis acusaram álcool no sangue no teste do balão.

Logo na manhã de sábado, a polícia foi chamada ao parque de estacionamento de um centro comercial em Bascharage, onde um dos condutores envolvidos, num choque ligeiro entre duas viaturas, acusou o outro de cheirar a alcóol e conduzir descalço. O acusado ficou sem carta de condução. O nível de álcool no sangue ultrapassava em muito o permitido.

Ao cair da noite, outro condutor teve a carta apreendida pelo mesmo motivo. Perdeu o controlo do carro e colidiu com a viatura que vinha na direção contrária. Estava alcoolizado, segundo o relato do L'essentiel.

Pouco tempo depois, por volta das 20h, em Gonderange, as autoridades foram dar com o responsável do acidente que ocorreu na Rue Stohlour em casa. O condutor fugiu. Também tinha excido o limite de àlcool no sangue permitido pela lei.

Mais tarde, em Steinsel, um carro saiu da estrada CR123 e bateu de frente com uma àrvore. Chamados de emegência ao local, os serviços de socorro retiraram dois passageiros do veículo. Alcoolizado, o homem que seguia ao volante ameaçou matar os técnicos de saúde que o receberam no Hospital. Pelo menos um terá formalizado uma queixa.

Durante a madrugada, as autoridades contabilizaram mais três acidentes relacionados com o consumo excessivo de àlcool. Aconteceu em Mondorf, na N16 e na A13.