Em 2030, o aumento máximo dos fluxos de trânsito com o Luxemburgo, na A31, será de 44% e em 2050 esse aumento deverá atingir os 75%.

Trânsito na A31 deverá aumentar 75% em 2050

Em 2030, o aumento máximo dos fluxos de trânsito com o Luxemburgo, na A31, será de 44% e em 2050 esse aumento deverá atingir os 75%.

O volume de tráfego na já sobrecarregada A31 pode vir a aumentar até 75% em 2050.

Segundo noticia o Le Républicain Lorrain, com base em projeções da Dreal (Direção regional para o ambiente, desenvolvimento e habitação), em 2030 o aumento máximo dos fluxos de trânsito com o Luxemburgo, na A31, será de 44% e em 2050 esse aumento deverá atingir os 75%.

As agências de planeamento urbano da Lorena Agape, Aguram e Scalen, citadas pelo mesmo órgão, alertam para a incapacidade da infraestrutura, mesmo com os atuais projetos em desenvolvimento, para absorver mais tráfego nas próximas três décadas, sinalizando que até 2030, "as reservas de capacidade na A31 serão zero ou [serão] excedidas em vários troços".

"As tendências de tráfego previsíveis para este horizonte, e ainda mais em 2050, preveem uma deterioração acentuada das condições de tráfego. O mais pequeno evento conduzirá a perturbações em todo o percurso", avisam.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.