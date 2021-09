Mais de uma dezena de condutores testou positivo à presença de álcool no sangue mas penas uma carta de condução foi confiscada durante a operação.

Mega operação parou mais de 300 condutores no Luxemburgo este fim de semana

Cidade do Luxemburgo, Alzingen, Niederfeulen e Ettelbruck foram alvos de grandes controles à condução após consumo de alcoólico a pedido do Ministério Público Estadual.

Entre o final do dia de sexta-feira e o início deste sábado, 3 e 4 de setembro, a polícia realizou entre as 22h45 e as 3h45 várias operações de controlo de trânsito que resultaram na testagem a 178 condutores em Côte d'Eich, Route de Bonnevoie e Route de Thionville (Alzingen).

Segundo o boletim da polícia enviado às redações, dez testes deram positivo e um condutor foi obrigado a ver a sua carta de condução confiscada.

Já em Niederfeulen e Ettelbruck, 146 condutores foram parados, dos quais quatro acusaram presença de álcool no sangue.

