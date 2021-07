Condutor alcoolizado tira sesta na berma da estrada e bloqueia trânsito

Na semana passada apresentámos Vic, o rapaz que sonhou com café. Esta semana fala-se de Fábio Godinho, que sonhou com o palco e que tem recebido aplausos em vários palcos e países. Já se falou várias vezes dele e vai-se continuar a falar. Não será de estranhar que a história do teatro do Luxemburgo tenha o seu nome.