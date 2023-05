Fique a par das alterações previstas nos transportes públicos.

Obras

Trânsito condicionado na rue du Kirchberg no sábado

Maria MONTEIRO

O troço da rue de Kirchberg, situado entre a Rue des Forains e a rotunda com a rue Paul Noesen e o boulevard Prince Charles, estará fechado ao trânsito no sábado, 6 de maio, das 5h às 10h, anunciou a comuna da Cidade do Luxemburgo.

Em comunicado, a autarquia refere que a interrupção agendada se deve a trabalhos de grua a executar naquela zona. O "serviço de trânsito assegurará a sinalização adequada e a marcação do itinerário do desvio", indica a autarquia.

Veja abaixo as alterações previstas nos transportes públicos:

- Linha 25: as paragens Weimerskirch-Duerf, Mäertesbuer, Pierre-Eloi Schoué, St Vith e Paul Noesen serão suprimidas em ambos os sentidos. A linha terá uma paragem suplementar na paragem Theater Quai 1.

- Linha 3/30 em direção a Kirchberg, Réimerwee: as paragens Crispinus, Octroi, Eecher Plaz, Lavals Park, Weimerskirch-Duerf, Mäertesbuer, Pierre-Eloi Schoué e St Vith não estarão a funcionar.

- Linha 30/3 em direção a Limpertsberg, Lycée M. Lucius: as paragens Paul Noesen, St Vith, Pierre-Eloi Schoué, Mäertesbuerg, Weimerskirch-Duerf, Lavals Park, Eecher Plaz, Octroi e Crispinus não estarão a funcionar. A paragem Badanstalt Quai 2 será transferida para a paragem Badanstalt Quai 1. A linha terá uma paragem adicional na Fondation Pescatore Quai 2.

