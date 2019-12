O evento terá início às 15h30. A partir dessa hora, as estradas de acesso ao cemitério militar americano de Hamm serão fechadas a veículos e peões. O estacionamento perto do cemitério também será proibido.

Trânsito complicado no Luxemburgo no dia de hoje

O trânsito vai estar complicado esta segunda-feira na capital luxemburguesa, na sequência da realização de uma cerimónia no Cemitério Hamm American War, por ocasião do 75º aniversário do início da Batalha do Bulge. O evento terá início às 15h30. A partir dessa hora, as estradas de acesso ao cemitério militar americano de Hamm (Allée D.D. Eisenhower e Val du Scheid) serão fechadas a veículos e peões. O estacionamento perto do cemitério também será proibido.

Além disso, como a maioria das delegações vai sair da Bélgica, onde ocorrerá uma cerimónia da parte da manhã, em direção a Hamm, as motos vão atravessar o país. Estas vias vão estar encerradas ao trânsito. Prevêm-se, assim, perturbações do tráfego entre Hamm e a rotunda Robert Schaffner (Irrgarten) entre as 14h00 e as 15h30 e entre Hamm e o centro da cidade entre as 16h00 e as 17h15.