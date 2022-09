O acesso ao bairro de Weimerskirch será feito através de uma rota diferente durante os próximos meses.

Trânsito ao redor da ponte Bech condicionado até abril

David THINNES O acesso ao bairro de Weimerskirch será feito através de uma rota diferente durante os próximos meses.

Nos próximos meses, uma importante via de comunicação entre Kirchberg e Weimerskirch sofrerá perturbações a nível da circulação rodoviária. Entre esta quarta-feira, 14 de setembro, e 28 de abril de 2023, a Pont Bech só será acessível num sentido devido a obras de renovação - a partir da Rue des Maraîchers e no sentido do Boulevard Konrad Adenauer.

Durante este período, o acesso ao bairro de Weimerskirch, no nordeste da Cidade do Luxemburgo, será feito através do Boulevard Prince Charles.

As paragens de autocarro Antoine de St. Exupéry, Quai 2, Jean Monnet, Quai 2, e Paul Noesen, Quai 1, estarão desativadas durante as obras. Será instalada uma paragem temporária em frente aos edifícios nos números 126 a 128 da Rue de Kirchberg.

A ponte, que foi construída nos anos 1980, será renovada com uma intervenção no valor de 2,4 milhões de euros, e as faixas pedonais e ciclovias serão colocadas ao mesmo nível de ambos os lados. Ainda não é claro o que irá acontecer com as larguras das respetivas faixas, nem qual será exatamente a forma que irá assumir a separação das faixas para o tráfego motorizado.

