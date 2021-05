Já se sabe, desde que se começou a vacinação contra a covid-19, que é preciso atingir 70% da população vacinada, para se falar de imunidade de grupo.

Transfronteiriços vão ser considerados no cálculo da imunidade de grupo do Luxemburgo

Susy MARTINS Já se sabe, desde que se começou a vacinação contra a covid-19, que é preciso atingir 70% da população vacinada, para se falar de imunidade de grupo. Esta é a única forma, para que o vírus não circule livremente na população. Ora, numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, refere que essa percentagem deverá ser, eventualmente, mais elevada, devido às várias variantes que circulam no país, e que são mais contagiantes.

A responsável pela pasta da Saúde diz ainda que em princípio essa percentagem de 70% diz respeito à população que reside no país, porém, o Luxemburgo encontra-se numa situação específica.

Com cerca de 200 mil trabalhadores transfronteiriços a circularem diariamente pelo Luxemburgo, Paulette Lenert diz que é importante que estes também sejam vacinados.

Para além do Luxemburgo já ter vacinado os profissionais da saúde que vivem do outro lado da fronteira, no início da campanha, o Governo pretende também propor a vacina aos transfronteiriços, após toda a população do Grão-Ducado ter tido a hipótese de ser vacinada. Factos que levam a ministra a sublinhar que o Luxemburgo vai ter de ter em consideração os transfronteiriços para calcular a imunidade de grupo no país.

Lenert acrescenta que os países vizinhos estão a vacinar a sua população, mais ou menos ao mesmo ritmo que o Luxemburgo, daí se poder dizer que os trabalhadores fronteiriços contribuem para essa imunidade.

Note-se que o Governo troca informações com as regiões limítrofes, pelo menos uma vez por semana, em que se aborda principalmente o desenrolar da campanha de vacinação nos respetivos países.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.