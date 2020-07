Perto de 3 mil transfronteiriços perderam o emprego por causa da pandemia.

Transfronteiriços são mais afetados pela crise do que os residentes

Perto de 3 mil transfronteiriços perderam o emprego por causa da pandemia.

Entre fevereiro e junho, o número de trabalhadores transfronteiriços a exercer funções no Grão-Ducado caiu vertiginosamente, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pela instituto de estatística luxemburguês.

Segundo o Statec, havia 205.708 trabalhadores fronteiriços empregados em fevereiro, contra apenas 201.230 em março, no início do confinamento. Em junho, o número de empregados era apenas 202.756, ainda muito abaixo do período pré-crise. No total são menos 2.952 trabalhadores. Primeiras vítimas da crise gerada pela pandemia, o trabalhadores que moram do outro lado da fronteira luxemburguesa, são assim os mais afetados pela crise geradas pela pandemia.

De facto, segundo o Statec, os setores mais "atingidos" pela crise são também aqueles que empregam muitos trabalhadores tranfronteiriços. Este é particularmente o caso nos sectores da construção, comércio e emprego temporário. Por outro lado, o ramo mais "dinâmico" nas últimas semanas tem sido o sector da administração pública, cuja actividade se tem intensificado durante a crise. No entanto, o emprego público é esmagadoramente orientado para os residentes com nacionalidade luxemburguesa.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.