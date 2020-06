Três franceses regressavam a Meuse com 9kg de tabaco comprado no Grão-Ducado.

Transfronteiriços regressam do Luxemburgo com 9 kg de tabaco

Ana Patrícia CARDOSO Três franceses regressavam a Meuse com 9kg de tabaco comprado no Grão-Ducado.

O encerramento da fronteira França-Luxemburgo gerou um problema para os fumadores franceses habituados a comprar tabaco no Grão-Ducado.

Apesar de a França ter começado a flexibilizar gradualmente as medidas de encerramento, continua a ser ilegal conduzir até ao Luxemburgo por razões não essenciais. Como, por exemplo, comprar tabaco.



Agentes policiais franceses do GLCF que estavam a fazer o controlo na região fronteiriça com a Bélgica e quando se deparam com um grupo que não respeitava as restrições de viagem em vigor.



Três franceses regressavam a Meuse com 9kg de tabaco comprado no Luxemburgo. Os agentes descobriram nada menos que "8.950 kg de tabaco [...] comprado no Luxemburgo" anunciou a autoridade no Facebook, esta segunda-feira. Esta quantidade equivale a 1.116,60 euros.

O trio foi acusado de importar uma grande quantidade de tabaco sem declarar as mercadorias à alfândega. O Governo francês prevê manter os controlos fronteiriços até 15 de junho.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.