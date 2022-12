A decisão do tribunal europeu surgiu após uma viúva de Metz ter ficado impossibilitada de receber o apoio porque a união de facto não era reconhecida no país.

Tribunal de Justiça da União Europeia

Transfronteiriços não têm de registar união de facto para receber pensão de viuvez

A decisão do tribunal europeu surgiu após uma viúva de Metz ter ficado impossibilitada de receber o apoio porque a união de facto não era reconhecida no país.

Os trabalhadores transfronteiriços não precisam de fazer um registo formal da sua união de facto no Luxemburgo para receber a pensão do seu parceiro ou parceira em caso de viuvez, decidiu esta quinta-feira o Tribunal de Justiça da União Europeia.

A deliberação, que foi encaminhada ao mais alto tribunal europeu pelo Cour de Cassation (tribunal de recurso) do Luxemburgo, diz respeito ao caso de uma mulher francesa, residente em Metz, que reclamou a pensão do parceiro após a sua morte num acidente de trabalho no Grão-Ducado.

A Caixa Nacional de Pensões negou-lhe o pedido, porque o casal apenas tinha registado a sua união de facto em França e não no Luxemburgo.

Registo poderá ser feito após a morte de parceiro

A necessidade do parceiro enviuvado ter de provar que tinha uma relação com o falecido e de registar a união de facto no Luxemburgo, mesmo tendo-o já feito em França, foi considerada "indiretamente tratamento desigual com base na nacionalidade", segundo o tribunal da UE.

Os juízes reconheceram que é "suficiente produzir um documento oficial emitido pela autoridade competente do Estado-membro onde a união de facto foi registada", podendo o viúvo ou viúva registar na mesma a sua união de facto no Luxemburgo no momento em que se candidatar à pensão de viuvez.

Depois da recusa da Caixa Nacional de Pensões, a viúva dirigiu-se ao Conselho Arbitral da Segurança Social e, mais tarde, ao Conselho Superior da Segurança Social, mas ambos rejeitaram o seu pedido.

Então, recorreu da decisão através do Cour de Cassation, que por sua vez pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia para decidir sobre o seu caráter discriminatório.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

