Transfronteiriços. Greve comboios continua fim-de-semana e segunda-feira

Na região de Lorraine o funcionamento dos caminhos de ferro vai continuar com muitas perturbações até dia 9. Saiba os comboios que tem.

Em França a greve está para durar. Os caminhos de Ferro franceses anunciaram que os seus serviços vão continuar com "os mesmos níveis de perturbação" aos que se verificaram nos dois últimos dias, ou seja, com os comboios a funcionaram apenas entre 10% a 15% do habitual.

Nas redes sociais o TER Grand Est anuncia que o tráfego das suas linhas ferroviárias vai continuar muito reduzido devido à paralisação dos seus trabalhadores em protesto contra a reforma do sistema de pensões. Tal como tantos outros trabalhadores de outros setores franceses.

Comboios para sábado, 7 de dezembro

TER entre Nancy, Metz e Luxemburgo: 15 comboios durante o dia.

TER entre Longwy, Rodange e Luxemburgo: serviço normal com 8 comboios. Não há outros comboios.

TER na região a não ser 30 autocarros encomendados.

Uma viagem de ida e volta de Nancy para Paris e uma viagem de ida e volta de Metz para Paris em TGV (1 de 6 comboios)

Comboios para domingo, 8 de dezembro

TER entre Nancy, Metz e Luxemburgo: 18 comboios durante o dia.

TER entre Longwy, Rodange e Luxemburgo: nenhum serviço. Não há outros comboios

TER na região a não ser 40 autocarros encomendados.

Uma viagem de ida e volta de Nancy para Paris e uma viagem de ida e volta de Metz para Paris em TGV (1 de 6 comboios)

Previsões para segunda-feira, dia 9

O SNCF e o TER Grand Est alertam que o tráfego continuará com muitas perturbações e haverá comboios cancelados.

Todas as informações sobre linhas e horários serão dadas em detalhe amanhã, domingo, a partir das 17h00, aqui no site da SNCF.

