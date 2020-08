O Ministério das Finanças informou ter recebido confirmação oficial por parte do Governo francês, sendo que o acordo bilateral no âmbito da luta contra a covid-19 será prorrogado até 31 de dezembro de 2020.

Transfronteiriços franceses também vão poder ficar em teletrabalho até ao final do ano

Depois dos belgas, também os trabalhadores transfronteiriços franceses vão poder ficar em teletrabalho até ao final do ano.

O Ministério das Finanças informou ter recebido confirmação oficial por parte do Governo francês, sendo que o acordo bilateral no âmbito da luta contra a covid-19 será prorrogado até 31 de dezembro de 2020.

Na prática, o acordo permite aos franceses trabalharem a partir de casa sem que isso implique mexidas no seu regime fiscal. Isto é, o trabalho efetuado no domicílio, ao abrigo das medidas de combate à pandemia, será considerado como trabalho prestado no Luxemburgo.

A notícia surge um dia depois de o acordo sobre o teletrabalho dos transfronteiriços belgas ter sido prolongado também até ao final do ano.

Quanto aos trabalhadores que vivem na Alemanha, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, lembra em comunicado que o acordo com a Alemanha é automaticamente renovado todos os meses até que uma das partes o denuncie.



