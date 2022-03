O acordo bilateral entre o Luxemburgo e a França, que inicialmente expirava a 31 de março, deverá ser novamente prorrogado, de acordo com o Paperjam.

Trabalho

Transfronteiriços franceses podem ficar em teletrabalho até 30 de junho

Redação O acordo bilateral entre o Luxemburgo e a França, que inicialmente expirava a 31 de março, deverá ser novamente prorrogado, de acordo com o Paperjam. Estes trabalhadores poderão continuar a trabalhar fora do território do Grão-Ducado sem consequências fiscais.

Quase metade dos 110 mil trabalhadores que, diariamente, atravessam a fronteira franco-luxemburguesa deverão beneficiar da extensão desta medida, disse Isabelle Rauch, deputada francesa do LREM eleita pelo distrito de Moselle, à revista Paperjam.

Teletrabalho no Luxemburgo? Sim, é para ficar Nova sondagem revela que a maioria dos trabalhadores transfronteiriços e residentes no Grão-Ducado é a favor de adotar o teletrabalho de forma permanente.

Tal como o Luxemburgo, a França é favorável ao prolongamento do acordo, posição que foi confirmada pela governante junto de Olivier Dussopt, ministro da Economia, Finanças e Recuperação. “Perguntei ao ministro responsável e ele confirmou que não iríamos denunciar esta extensão tácita”, revelou, sublinhando que “a situação dos trabalhadores transfronteiriços permanece, portanto, inalterada até 30 de junho próximo”.

O acordo em questão permitirá a estes trabalhadores continuar a desempenhar as suas funções fora de território luxemburguês sem quaisquer consequências fiscais. Por outro lado, os transfronteiriços franceses poderão continuar afiliados à segurança social do Luxemburgo, de acordo com um outro acordo que também vigorará até 30 de junho.

Bélgica também aplica prorrogação

Na semana passada, o ministério das Finanças já tinha confirmado ao Paperjam a sua intenção de prorrogar os acordos bilaterais com a Alemanha, Bélgica e França, sendo que já tinha solicitado essa extensão ao vizinho alemão. No caso dos outros dois, não foi necessário fazê-lo, uma vez que a medida seria renovada automaticamente, se nenhuma das partes denunciasse o acordo antes do prazo de 31 de março.

Transfronteiriços alemães podem ficar em teletrabalho até março de 2022 Acordo entre o Luxemburgo e a Alemanha foi prorrogado, mais uma vez, devido à evolução da pandemia.

O deputado belga Benoît Piedboeuf, presidente da bancada do MR na Câmara dos Representantes e burgomestre de Tintigny, no Luxemburgo belga, confirmou o avanço da medida para os transfronteiriços belgas numa publicação do LinkedIn, na quinta-feira.

Recorde-se que estes acordos bilaterais, que têm sido sucessivamente renovados desde o primeiro confinamento devido à covid-19, não constituem um direito adquirido para estes trabalhadores e não são vinculativos para os empregadores luxemburgueses.

Deve também salientar-se que um tal acordo fiscal entre estes dois países não é de forma alguma um direito adquirido para os trabalhadores fronteiriços e que não seria vinculativo para os vários empregadores luxemburgueses.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.